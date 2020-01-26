Синоптики дали прогноз погоди на початок робочого тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В Україні початок робочого тижня, 27-29 січня, розпочнеться без опадів. Про це УНН повідомили у Укргідрометцентрі.
"Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці у західних та центральних областях туман; 28-29 січня в більшості областей випадатиме мокрий сніг та дощ, вночі 29 січня в Карпатах та на Закарпатті значні опади", - повідомили синоптики.
Очікується, вітер південний з переходом у західних областях на західний, 7-12 м/с, у середу на Правобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, найближчої ночі до 5° морозу, вдень 1-6 тепла, 28-29 січня у південних областях 5-10° тепла.
За даними синоптиків на Київщині завтра без опадів. Температура вночі 0-4° морозу, вдень 3-5° тепла. На 11 годину у столиці 3° тепла, атмосферний тиск 752 мм рт. ст., відносна вологість 82%.
Нагадаємо, по Україні завтра, 26 січня, погода буде хмарною, температура вдень сягатиме до 6 градусів тепла.