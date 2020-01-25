Прогноз погоди на завтра: до 6 градусів тепла, без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. По Україні завтра, 26 січня, погода буде хмарною, температура вдень сягатиме до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 26 січня по Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 4-9° морозу. Вдень температура триматиметься від 1 до 6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.
Раніше УНН повідомляв, що в країні на вихідних, 25-26 січня, очікується погода переважно без опадів.