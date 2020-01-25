Прогноз погоды на завтра: до 6 градусов тепла, без осадков

Так, 26 января по Украине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет достигать от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 4-9° мороза. Днем температура будет держаться от 1 до 6° тепла, на юге страны до 9° тепла.

Ранее УНН сообщал, что в стране на выходных, 25-26 января, ожидается погода преимущественно без осадков.