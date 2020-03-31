Синоптики дали прогноз погоды на начало апреля

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79215 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94045 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101174 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100545 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108171 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95397 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104041 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106277 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131267 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды на начало апреля

Синоптики дали прогноз погоды на начало апреля

Киев  •  УНН

 • 41805 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Апрель в Украине начнется без осадков, в пятницу, 3 апреля, ожидается повышение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток без осадков", - сообщили синоптики.

Температура завтра и послезавтра ночью 1-8° мороза, днем 1 апреля 3-8° тепла, 2 апреля 7-12°, в Карпатах ночью 4-11°, днем 0-3° мороза; в пятницу в Украине ожидается повышение температуры на 3-5°.

Напомним, 31 марта в Украине от 12° мороза до 12° тепла .

Украинские Национальные Новости

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