Синоптики дали прогноз погоды на начало апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Апрель в Украине начнется без осадков, в пятницу, 3 апреля, ожидается повышение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток без осадков", - сообщили синоптики.
Температура завтра и послезавтра ночью 1-8° мороза, днем 1 апреля 3-8° тепла, 2 апреля 7-12°, в Карпатах ночью 4-11°, днем 0-3° мороза; в пятницу в Украине ожидается повышение температуры на 3-5°.
Напомним, 31 марта в Украине от 12° мороза до 12° тепла .