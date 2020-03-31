Синоптики дали прогноз погоди на початок квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Квітень в Україні розпочнеться без опадів, у п'ятницю, 3 квітня, очікується підвищення температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби без опадів", - повідомили синоптики.
Температура завтра та післязавтра вночі 1-8° морозу, вдень 1 квітня 3-8° тепла, 2 квітня 7-12°, в Карпатах вночі 4-11°, вдень 0-3° морозу; у п'ятницю в Україні очікується підвищення температури на 3-5°.
Нагадаємо, 31 березня в Україні від 12° морозу до 12° тепла.