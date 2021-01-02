Синоптики дали прогноз на начало следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Начало следующей недели, 4-5 января, принесет дожди на запад Украины, в горах - с мокрым снегом. Температура воздуха будет подниматься до 11 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь 4-5 января в западных областях временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
По их данным, ближайшей ночью в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туманы.
Температура ночью и днем от 4° тепла до 3° мороза; в большинстве западных и южных областей днем местами 5-11° тепла.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.