Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Початок наступного тижня, 4-5 січня, принесе дощі на захід України, у горах - з мокрим снігом. Температура повітря підніматиметься до 11 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише 4-5 січня в західних областях часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
За їхніми даними, найближчої ночі в Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей подекуди тумани.
Температура вночі та вдень від 4° тепла до 3° морозу; в більшості західних та південних областей вдень місцями 5-11° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.