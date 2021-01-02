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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Початок наступного тижня, 4-5 січня, принесе дощі на захід України, у горах - з мокрим снігом. Температура повітря підніматиметься до 11 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

"У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише 4-5 січня в західних областях часом дощ, в Карпатах з мокрим снігом", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, найближчої ночі в Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей подекуди тумани.

Температура вночі та вдень від 4° тепла до 3° морозу; в більшості західних та південних областей вдень місцями 5-11° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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