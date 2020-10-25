Синоптики дали прогноз на начало следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По Украине 26-28 октября ожидается погода преимущественно без осадков, будет довольно тепло - температура воздуха днем будет подниматься до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра в Карпатском регионе и в Одесской области, 27 октября местами в южной части страны небольшие дожди, грозы", - говорится в сообщении.
Температура ночью 5-11° (в восточных областях 1-7° тепла), днем 11-17°; на юге страны ночью 7-13°, днем 14-20°.
Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" еще может прийти в Киев.