Синоптики дали прогноз на начало следующей недели

"В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра в Карпатском регионе и в Одесской области, 27 октября местами в южной части страны небольшие дожди, грозы", - говорится в сообщении.

Температура ночью 5-11° (в восточных областях 1-7° тепла), днем 11-17°; на юге страны ночью 7-13°, днем 14-20°.

Напомним, по данным метеорологов, "бабье лето" еще может прийти в Киев.