Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра в Карпатському регіоні та на Одещині, 27 жовтня місцями у південній частині країни невеликі дощі, окремі грози", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 5-11° (у східних областях 1-7° тепла), вдень 11-17°; на півдні країни вночі 7-13°, вдень 14-20°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.