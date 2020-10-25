Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. По Україні 26-28 жовтня очікується погода переважно без опадів, буде доволі тепло - температура повітря вдень підніматиметься до 20 градусі тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра в Карпатському регіоні та на Одещині, 27 жовтня місцями у південній частині країни невеликі дощі, окремі грози", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 5-11° (у східних областях 1-7° тепла), вдень 11-17°; на півдні країни вночі 7-13°, вдень 14-20°.

Нагадаємо, за даними метеорологів, "бабине літо" ще може завітати до Києва.

Українські Національні Новини

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