Синоптики дали прогноз на первые дни нового года

По прогнозу синоптиков, 31 декабря в западных областях дожди, в Карпатах значительный снег, на остальной территории без существенных осадков, ночью туман.

1 января в Украине, кроме востока, небольшие дожди, в западных областях дождь и мокрый снег, 2 января без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с, завтра в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, в южной части до 14°, в восточных, 1 января и в западных областях, 2 января в Украине ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.