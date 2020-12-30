Синоптики дали прогноз на перші дні нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Тоді як у перший день нового, 2021-го, року, по Україні очікуються дощі з мокрим снігом, уже 2 січня опади стихнуть. Температура повітря вдень підніматиметься на початку січня до 5 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, 31 грудня у західних областях дощі, в Карпатах значний сніг, на решті території без істотних опадів, вночі туман.
1 січня в Україні, крім сходу, невеликі дощі, в західних областях дощ та мокрий сніг, 2 січня без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-12 м/с, завтра у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у південній частині до 14°, у східних, 1 січня і в західних областях, 2 січня в Україні вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.