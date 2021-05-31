Синоптики дали прогноз на первые дни июня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Начало июня в Украине будет дождливым. Температура воздуха не будет подниматься выше 23 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток в южных, центральных и восточных областях умеренные, местами значительные дожди, местами грозы; на остальной территории завтра без осадков, 2-3 июня небольшой дождь.
Завтра в южных, восточных и центральных областях, в последующие двое суток в Украине, кроме запада и юго-востока, местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 7-15°, ближайшей ночью в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 13-19°, в юго-восточной части местами 20-23°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 4-7° тепла, днем 14-16°.