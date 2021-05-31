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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Синоптики дали прогноз на перші дні червня

Київ • УНН

 • 34757 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Початок червня в Україні буде дощовим. Температура повітря не підніматиметься вище 23 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз на перші дні червня

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби у південних, центральних та східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; на решті території завтра без опадів, 2-3 червня невеликий дощ.

Завтра у південних, східних та центральних областях, у наступні дві доби в Україні, крім заходу та південного сходу, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 7-15°, найближчої ночі у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 13-19°, у південно-східній частині місцями 20-23°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 4-7° тепла, вдень 14-16°.

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