Синоптики дали прогноз на перші дні червня

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби у південних, центральних та східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; на решті території завтра без опадів, 2-3 червня невеликий дощ.

Завтра у південних, східних та центральних областях, у наступні дві доби в Україні, крім заходу та південного сходу, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 7-15°, найближчої ночі у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 13-19°, у південно-східній частині місцями 20-23°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 4-7° тепла, вдень 14-16°.