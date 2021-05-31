Синоптики дали прогноз на перші дні червня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Початок червня в Україні буде дощовим. Температура повітря не підніматиметься вище 23 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби у південних, центральних та східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; на решті території завтра без опадів, 2-3 червня невеликий дощ.
Завтра у південних, східних та центральних областях, у наступні дві доби в Україні, крім заходу та південного сходу, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 7-15°, найближчої ночі у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 13-19°, у південно-східній частині місцями 20-23°.
Доповнення
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 4-7° тепла, вдень 14-16°.