Синоптик предупреждает о самой холодной ночи недели: где будет до -11 градусов

В Украине ожидается самая холодная ночь недели, с температурой до -11 градусов в Черниговской области, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

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"Ближайшая ночь в недельной синоптической перспективе будет самой холодной. В северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях минимальная температура воздуха ожидается в пределах 4-9 градусов мороза, а на Черниговщине местами до -11 градусов. На остальной территории ночью будет -1-4 градуса, разве что в западных областях и на юго-востоке - теплое исключение, даже небольшие "плюсы", - написала Диденко.

По данным синоптика, в течение дня среды в Украине ожидается от 2 мороза до 4 тепла, в западных областях +4...+7 градусов, на Закарпатье и на юге Крыма +7...+9 градусов.

В большинстве областей Украины существенные осадки завтра маловероятны, лишь в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и в Винницкой области - небольшой мокрый снег.

"Густеют туманы - видимость порой снижается до 300-500 метров, осторожно!" - подчеркнула она.

В Киеве 27-го ноября в дневные часы пройдет небольшой мокрый снег. Ближайшей ночью в столице морозно, до -5...-8 градусов, это будет самая холодная ночь на неделе, завтра днем 0...-2 градуса мороза.

"В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха", - указала синоптик, посоветовав при этом кутаться, дышать в шарфик на улице и радоваться несмелому солнышку

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