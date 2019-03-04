Синод ПЦУ принял решение об открытии женского монастыря
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня во время заседания Священного Синода Православной церкви Украины было принято решение благословить открытие и регистрацию Благовещенского женского монастыря. Об этом передает УНН со ссылкой на журнал № 14 заседания Священного Синода.
“(Приняли решение — ред.) благословить открытие и регистрацию Благовещенского женского монастыря по адресу: 49075, г. Днепр, ул. Рылеева, 36”, — отметили в журнале заседания Синода.
При этом в ПЦУ уточнили, что решение было принято по просьбе епископа Днепровского и Криворожского Симеона об открытии и регистрации женского монастыря.
Напомним, Високопреосвященнеший Лука, митрополит Запорожский и Мелитополський обратился к “митрополита Винницкого и Барского, который носил титул” Симеона с просьбой покаяться за переход к ПЦУ и вернуться к УПЦ.
По состоянию на 1 марта в Православной церкви Украины перешли 402 приходские храмы и два кафедральных соборов УПЦ МП.