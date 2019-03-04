Синод ПЦУ схвалив рішення про відкриття жіночого монастиря

“(Ухвалили рішення — ред.) благословити відкриття та реєстрацію Благовіщенського жіночого монастиря за адресою: 49075, м. Дніпро, вул. Рилєєва, 36”, — зазначили в журналі засідання Синоду.

При цьому в ПЦУ уточнили, що рішення було прийняте на прохання єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона про відкриття та реєстрацію жіночого монастиря.

Нагадаємо, Високопреосвященнешій Лука, митрополит Запорізький і Мелітополській звернувся до “митрополита Вінницького і Барського, який мав титул” Симеона з проханням покаятися за перехід до ПЦУ і повернутися до УПЦ.

Станом на 1 березня до Православної церкви України перейшло 402 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.