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Митрополит Лука закликав митрополита Симеона покаятися за перехід до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Високопреосвященнешій Лука, митрополит Запорізький і Мелітополській звернувся до "митрополита Вінницького і Барського, який мав титул" Симеона з проханням покаятися за перехід до ПЦУ і повернутися до УПЦ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Запорізьку єпархію УПЦ.

"Все це я повторюю… з метою закликати Вас до покаяння в тому неспасительному виборі, який Ви зробили, залишивши Дім Батьківський і потрапивши в оточення "нових друзів". У батьківському домі Церкви Христової Вас завжди чекає Батько. Вас завжди чекає наш Батько – предстоятель канонічної Української православної церкви — Блаженніший митрополит Онуфрій, який зримо являє собою ту любов і всепрощення, яке є в Отця Небесного. Вашого повернення чекають і слуги Дому – Ваші співслужителі, готові зустріти Вас. Ніхто не поведеться роздратовано… не готовий бачити в поверненому грішнику свого брата. Всі ми, насельники нашого спільного дому, сподіваємося на Ваше повернення до благодатної повноти того, що Наповнює все в усьому Господа (Еф. 1:23), щоб разом робити рятівну справу єпископського сотворіння Тіла Христового (Єф. 4:12)", - йдеться в заяві митрополита Луки.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області з 1 березня виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України , конфіскації майна громад і депортації священиків з підконтрольною так званої "ДНР" території.

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