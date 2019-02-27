Митрополит Лука призвал митрополита Симеона покаяться за переход к ПЦУ

“...призвать Вас к покаянию в том неспасительном выборе, который Вы сделали, оставив Дом Отчий и попав в окружении „новых друзей“. В родительском доме Церкви Христовой Вас всегда ждет Отец. Вас всегда ждет наш Отец —Предстоятель канонической Украинской Православной Церкви — Блаженнейший Митрополит Онуфрий, зримо являющий собой ту любовь и всепрощение, которое есть у Отца Небесного. Вашего возвращения ждут и слуги дома — Ваши сослужители, готовые встретить Вас с упитанным тельцом щедрот родного дома. Никто не поведет себя раздражительно, как повел себя уверенный в своей праведности старший брат этой притчи, не готовый видеть в вернувшемся грешнике своего брата. Все мы, насельники нашего общего дома, надеемся на Ваше возвращение к благодатной полноте Наполняющего всё во всем Господа (Еф. 1:23), чтобы вместе совершать спасительное дело епископского созидания Тела Христова (Еф. 4:12)” — идется в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 марта возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей Православной церкви Украины, конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой “ДНР” территории.



