Синод Элладской церкви признал автокефалию ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Синод Элладской ПЦ предоставил преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания церкви Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Элладской церкви, которая опубликовала релиз с результатами заседания Священного Синода.
Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православных и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод Элладской ПЦ постановил:
— признает каноническим право Вселенского Патриарха на даровании автокефалии;
— предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.
Стоит добавить, что на заседание, которое состоялось 26-28 августа, также были приглашены докладчики, предназначенные Священным Синодом, которые представляли свое мнение относительно признания ПЦУ Священным Синодом Элладской церкви.
Напоминаем, в июне предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал системное противодействие ПЦУ со стороны России.