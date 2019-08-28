Синод Элладской церкви признал автокефалию ПЦУ

Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православных и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод Элладской ПЦ постановил:

— признает каноническим право Вселенского Патриарха на даровании автокефалии;

— предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.

Стоит добавить, что на заседание, которое состоялось 26-28 августа, также были приглашены докладчики, предназначенные Священным Синодом, которые представляли свое мнение относительно признания ПЦУ Священным Синодом Элладской церкви.

Напоминаем, в июне предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал системное противодействие ПЦУ со стороны России.