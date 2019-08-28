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Синод Елладської церкви визнав автокефалію ПЦУ

Синод Елладської церкви визнав автокефалію ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Синод Елладської ПЦ надав привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання церкви України, пише УНН з посиланням на пресслужбу Елладської церкви, яка опубліковала реліз із результатами засідання Священного Синоду.

Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священий Синод Елладської ПЦ постановив:

— визнає канонічним право Вселенського Патріарха на дарування автокефалії;

— надає привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України.

Варто додати, що на засідання, яке відбулося 26-28 серпня, також були запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представляли свою думку щодо визнання ПЦУ Священним Синодом Елладської церкви.

Нагадуємо, у червні предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прокоментував системну протидію ПЦУ з боку Росії.

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