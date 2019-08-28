Синод Елладської церкви визнав автокефалію ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Синод Елладської ПЦ надав привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання церкви України, пише УНН з посиланням на пресслужбу Елладської церкви, яка опубліковала реліз із результатами засідання Священного Синоду.
Відповідно до рекомендацій Синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священий Синод Елладської ПЦ постановив:
— визнає канонічним право Вселенського Патріарха на дарування автокефалії;
— надає привілей предстоятелю Елладської церкви надалі займатися питанням визнання Церкви України.
Варто додати, що на засідання, яке відбулося 26-28 серпня, також були запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представляли свою думку щодо визнання ПЦУ Священним Синодом Елладської церкви.
Нагадуємо, у червні предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прокоментував системну протидію ПЦУ з боку Росії.