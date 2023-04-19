Сингента инвестирует в приобретение 40-футовых железнодорожных платформ

По его словам, в прошлом году инвестировано более $2 млн в закупку специализированных контейнеров для перевозки сыпучих грузов с целью экспорта зерновых железнодорожным транспортом.

«Контейнеры позволили нам быть более гибкими в перевозке зерновых за пределы Украины железнодорожным транспортом. Основные логистические проблемы, с которыми мы столкнулись, — разная ширина железнодорожных путей в Украине (1520 мм, широкая колея) и Европе (1435 мм, узкая колея), слабо развитая железнодорожная и торговая инфраструктура на границах, отсутствие сухих портов и дефицит специализированных вагонов-зерновозов в ЕС. Все это имело «эффект бутылочного горла» для темпов перевозки зерна через границу», — добавляет Борис Приходько.

По его словам, благодаря использованию контейнеров в компании ускорили процесс.

«Наши загруженные контейнеры заезжали на интермодальные терминалы по широкой железной дороге, где переставлялись с украинских платформ на европейские, и дальше контейнер с зерном ехал по узкой колее к конечному потребителю», — констатирует эксперт.

При этом Борис Приходько добавляет, что в текущем календарном году «Сингента» планирует инвестировать на прошлогоднем уровне в приобретение 40-футовых железнодорожных платформ для усиления конкурентного преимущества компании в логистике, а именно — перевозки зерна собственными платформами в собственных контейнерах.

«Мы остановились именно на 40-футовых платформах, поскольку их длина позволяет загружать зерновые на всех внутренних элеваторах, которые имеют железнодорожные пути и весы. Одна платформа способна перевозить сразу два контейнера. Предложения таких платформ на украинском рынке достаточно ограничены. От общего парка платформ доля 40-футовых составляет чуть более 25%. Этого недостаточно, чтобы обеспечить спрос», — говорит заместитель директора по финансовым решениям компании «Сингента» в Украине.

Вместе с тем Борис Приходько отмечает, что компания «Сингента» «не занимается спекулятивными операциями с зерном».

«Мы не удерживаем сознательно, как говорят трейдеры, длинную или короткую позицию, чтобы заработать на колебаниях цены во времени. Это не наша цель: купить дешево — продать дорого. Наша цель — помочь фермеру превратить излишки зерна в деньги», — акцентировал он.

В свою очередь владелец группы хозяйств «Агросвит-Волынь» (Волынская область, 7 тыс. га) Евгений Шелепина подтверждает, что «Сингента» в прошлом году удачно сработала, предложив рыночные цены на кукурузу.

«Сбыт выращенной продукции — самая большая проблема для аграриев на сегодня. Преимущество «Сингенты» в том, что компания берет нашу продукцию, предоставляя качественные средства защиты растений в том объеме, в котором мы нуждаемся», — резюмировал аграрий.