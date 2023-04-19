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Сингента інвестує у придбання 40-футових залізничних платформ

Сингента інвестує у придбання 40-футових залізничних платформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Компанія «Сингента» від початку війни прийняла від фермерів близько 150 тис. т зернових та олійних культур, з яких уже експортувала приблизно 90%. В основному це були кукурудза, пшениця та ріпак. Про це в інтерв’ю ІА «Українські Новини» зазначив заступник директора з фінансових рішень компанії «Сингента» в Україні Борис Приходько, передає УНН.

Деталі

За його словами, минулого року інвестовано більше ніж $2 млн у закупівлю спеціалізованих контейнерів для перевезення сипучих вантажів із метою експорту зернових залізничним транспортом.

«Контейнери дозволили нам бути більш гнучкими у перевезенні зернових за межі України залізничним транспортом. Основні логістичні проблеми, з якими ми зіштовхнулись, — різна ширина залізничних колій в Україні (1520 мм, широка колія) та Європі (1435 мм, вузька колія), слабко розвинута залізнична та торгова інфраструктура на кордонах, відсутність сухих портів та дефіцит спеціалізованих вагонів-зерновозів у ЄС. Все це мало «ефект пляшкового горла» для темпів перевезення зерна через кордон», — додає Борис Приходько.

За його словами, завдяки використанню контейнерів у компанії пришвидшили процес.

«Наші завантажені контейнери заїжджали на інтермодальні термінали по широкій залізниці, де переставлялися з українських платформ на європейські, і далі контейнер із зерном їхав по вузькій колії до кінцевого споживача», — констатує експерт.

При цьому Борис Приходько додає, що поточного календарного року «Сингента» планує інвестувати на минулорічному рівні у придбання 40-футових залізничних платформ для посилення конкурентної переваги компанії у логістиці, а саме — перевезення зерна власними платформами у власних контейнерах.

«Ми зупинилися саме на 40-футових платформах, оскільки їхня довжина дозволяє завантажувати зернові на всіх внутрішніх елеваторах, які мають залізничні колії та ваги. Одна платформа здатна перевозити одразу два контейнери. Пропозиції таких платформ на українському ринку досить обмежені. Від загального парку платформ частка 40-футових складає трохи більше 25%. Цього недостатньо, щоб забезпечити попит», — каже заступник директора з фінансових рішень компанії «Сингента» в Україні.

Разом з тим Борис Приходько наголошує, що компанія «Сингента» «не займається спекулятивними операціями із зерном».
«Ми не утримуємо свідомо, як кажуть трейдери, довгу чи коротку позицію, щоб заробити на коливаннях ціни у часі. Це не наша мета: купити дешево — продати дорого. Наша мета — допомогти фермеру перетворити надлишки зерна на гроші», — акцентував він.

У свою чергу власник групи господарств «Агросвіт-Волинь» (Волинська область, 7 тис. га) Євген Шелепіна підтверджує, що «Сингента» минулого року вдало спрацювала, запропонувавши ринкові ціни на кукурудзу.

«Збут вирощеної продукції — найбільша проблема для аграріїв на сьогодні. Перевага «Сингенти» в тому, що компанія бере нашу продукцію, надаючи якісні засоби захисту рослин в тому об’ємі, в якому ми потребуємо», — резюмував аграрій.

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