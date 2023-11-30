Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU
Киев • УНН
Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.
Сингапур и Цюрих признаны самыми дорогими для жизни городами мира в этом году. За ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Рейтинг в четверг 30 ноября, обнародовали Economist Intelligence Unit (EIU). В издании также отметили, что "глобальный кризис стоимости жизни не закончился", передает УНН.
В среднем цены выросли на 7,4% в годовом исчислении в национальной валюте на более 200 товаров и услуг, которые обычно используются, что является падением по сравнению с рекордным ростом на 8,1% в прошлом году, но все еще "значительно выше, чем тенденция 2017-2021 годов.
Детали
Сингапур вернулся на вершину этого рейтинга уже в девятый раз за последние одиннадцать лет. В частности, город-штат имеет самые высокие в мире цены на транспорт благодаря строгому государственному контролю за номерами автомобилей. Кроме того, это также один из самых дорогих городов на одежду, продукты и алкоголь.
Рост цен в Цюрихе связан с укреплением швейцарского франка и высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдых.
Женева и Нью-Йорк разделили третье место, Гонконг - пятое, а Лос-Анджелес - шестое.
По данным издания, в Азии продолжает наблюдаться относительно более низкий рост цен в среднем по сравнению с другими цен в среднем по сравнению с другими регионами.
Города Китая упали в рейтинге: четыре города - Нанкин, Уси, Далянь и Пекин - оказались в рейтинге самых больших изменений в этом году вместе с Осакой и Токио в Японии.
Дополнительно
Киев в этом году занял 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit. Украинская столица снова появилась в списке самых дорогих городов мира. В этом рейтинге Киева не было после его исключения из-за российского вторжения.
Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU
Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.
ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg
ЕС планирует облагать налогом доходы от замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро для восстановления Украины, причем предложение ожидается 12 декабря, несмотря на беспокойство стран-членов. Некоторые страны выступают за осторожный, постепенный подход, тогда как ЕС настаивает на быстрых действиях.
В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура
В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса
Шторм в оккупированном Крыму повредил знаменитую "базилику 1935 года" в Херсонесе, самый известный памятник Севастопольского музея.
В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью
Пограничная служба Украины опубликовала видео, где показано, как их силы ночью сбивают запущенные Россией беспилотники "Шахед". Отмечается, что 14 из 20 беспилотников пущенные россиянами были уничтожены над Украиной 30 ноября.
ВАКС арестовал криптоактивы Юрия Щиголя на общую сумму в почти полтора миллиона долларов США
НАБУ и САП добились замораживания 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, принадлежащей бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в хищении средств. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов на криптокошельке.
В московском медуниверситете эвакуировали двести человек из-за разбитой ампулы с бромом
200 человек были эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова в москве из-за разбившейся колбы с бромом. О пострадавших не сообщается. Лаборатория Роспотребнадзора проводит обследование места происшествия.
Приоритеты Минобороны на следующий год: усиление противовоздушного щита государства и развитие ОПК
Министерство обороны Украины определило приоритеты на 2024 год по усилению противовоздушной обороны и наращиванию оборонно-промышленного производства, включая увеличение производства ракет и боеприпасов.
Украина получит от немцев грант в 50 млн евро для рефинансирования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - Минфин
Немецкий банк KfW предоставит Украине 50 миллионов евро на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса, усиливая финансовую поддержку в военное время.
На Запорожье ударные дроны СБУ уничтожили более 10 вражеских целей за день
На Запорожском направлении контрразведка СБУ с помощью беспилотников уничтожила более 10 единиц вражеской техники, в том числе грузовики, ракетный комплекс и инженерное оборудование.