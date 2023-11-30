Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU

Сингапур и Цюрих признаны самыми дорогими для жизни городами мира в этом году. За ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Рейтинг в четверг 30 ноября, обнародовали Economist Intelligence Unit (EIU). В издании также отметили, что "глобальный кризис стоимости жизни не закончился", передает УНН.

В среднем цены выросли на 7,4% в годовом исчислении в национальной валюте на более 200 товаров и услуг, которые обычно используются, что является падением по сравнению с рекордным ростом на 8,1% в прошлом году, но все еще "значительно выше, чем тенденция 2017-2021 годов. - говорится в отчете.

Детали

Сингапур вернулся на вершину этого рейтинга уже в девятый раз за последние одиннадцать лет. В частности, город-штат имеет самые высокие в мире цены на транспорт благодаря строгому государственному контролю за номерами автомобилей. Кроме того, это также один из самых дорогих городов на одежду, продукты и алкоголь.

Рост цен в Цюрихе связан с укреплением швейцарского франка и высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдых.

Женева и Нью-Йорк разделили третье место, Гонконг - пятое, а Лос-Анджелес - шестое.

По данным издания, в Азии продолжает наблюдаться относительно более низкий рост цен в среднем по сравнению с другими цен в среднем по сравнению с другими регионами.

Города Китая упали в рейтинге: четыре города - Нанкин, Уси, Далянь и Пекин - оказались в рейтинге самых больших изменений в этом году вместе с Осакой и Токио в Японии.

Дополнительно

Киев в этом году занял 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit. Украинская столица снова появилась в списке самых дорогих городов мира. В этом рейтинге Киева не было после его исключения из-за российского вторжения.