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Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 23:47  •  24307 просмотра

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Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.

Сингапур и Цюрих признаны самыми дорогими для жизни городами мира в этом году. За ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Рейтинг в четверг 30 ноября, обнародовали Economist Intelligence Unit (EIU). В издании также  отметили, что "глобальный кризис стоимости жизни не закончился", передает УНН.

В среднем цены выросли на 7,4% в годовом исчислении в национальной валюте на более 200 товаров и услуг, которые обычно используются, что является падением по сравнению с рекордным ростом на 8,1% в прошлом году, но все еще "значительно выше, чем тенденция 2017-2021 годов.

- говорится в отчете.

Детали

Сингапур вернулся на вершину этого рейтинга уже в девятый раз за последние одиннадцать лет. В частности, город-штат имеет самые высокие в мире цены на транспорт благодаря строгому государственному контролю за номерами автомобилей. Кроме того, это также один из самых дорогих городов на одежду, продукты и алкоголь.

Рост цен в Цюрихе связан с укреплением швейцарского франка и высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдых.

Женева и Нью-Йорк разделили третье место, Гонконг - пятое, а Лос-Анджелес - шестое.

По данным издания, в Азии продолжает наблюдаться относительно более низкий рост цен в среднем по сравнению с другими цен в среднем по сравнению с другими регионами.

Города Китая упали в рейтинге: четыре города - Нанкин, Уси, Далянь и Пекин - оказались в рейтинге самых больших изменений в этом году вместе с Осакой и Токио в Японии.

Дополнительно

Киев в этом году занял 132 место в индексе стоимости жизни Economist Intelligence Unit. Украинская столица снова появилась в списке самых дорогих городов мира. В этом рейтинге Киева не было после его исключения из-за российского вторжения.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
Сінгапур та Цюріх названі найдорожчими містами світу за версією EIU
Singapore and Zurich are named the most expensive cities in the world according to EIU
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