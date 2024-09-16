Синегубов о попадании КАБа в Харькове: повреждены 29 жилых домов

В результате удара по Харькову было повреждено 29 жилых домов и более 1100 окон, а в области разрушено несколько предприятий. Об этом рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

В целом в районе попадания КАБа повреждены 29 жилых дома, выбиты около 1100 окон. Сейчас оперативные службы уже восстанавливают все. Мы должны провести оперативный ремонт - сказал Синегубов.

По его словам, есть попадания и по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, Дергачевском направлении и Северном направлении. Там есть разрушения частных домов и предприятий.

"По поврежденному дому в Харькове будет проведена экспертиза, чтобы понять, не нарушена ли конструкция. Несколько перекрытий, фактически 4 этажа разрушены", - добавил он.

Синегубов рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали около 40 человек, 14 из них обратились по месту временного проживания, всех уже расселили.

Напомним

Из-за вражеского обстрела возросло количество пострадавших в Харькове до 43.