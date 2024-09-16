Синєгубов про влучання КАБу в Харкові: пошкоджено 29 житлових будинків
Київ • УНН
Внаслідок удару по Харкову пошкоджено 29 житлових будинків і понад 1100 вікон. В області зруйновано кілька підприємств, евакуйовано близько 40 людей з пошкодженого будинку.
У результаті удару по Харкову було пошкоджено 29 житлових будинків і понад 1100 вікон, а в області зруйновано кілька підприємств. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
В цілому в районі влучання КАБу пошкоджено 29 житлових будинки, вибиті близько 1100 вікон. Наразі оперативні служби вже відновлюють все. Маємо провести оперативний ремонт
За його словами, є влучання і по цивільній інфраструктурі у Харківському районі, Дергачівському напрямку та Північному напрямку. Там є руйнування приватних будинків та підприємств.
"По пошкодженому будинку в Харкові буде проведена експертиза, щоб зрозуміти, чи не порушена конструкція. Кілька перекриттів, фактично 4 поверхів зруйновані", - додав він.
Синєгубов розповів, що з пошкодженого будинку евакуювали близько 40 людей, 14 з них звернулись за місцем тимчасового проживання, всіх вже розселили.
Нагадаємо
Через ворожий обстріл зросла кількість постраждалих у Харкові до 43.