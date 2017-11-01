Сына Авакова должны доставить в зал суда на 17 часов - судья
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Судья Сломянського райсуда Киева Виталий Украинец сообщил, что Александра Авакова должны доставить в зал суда на 17 часов, передает корреспондент УНН.
"Я сообщил конвойной службе, чтобы его (Александра Авакова - ред.) доставили в суд на 17 часов", - сообщил судья.
Также он отметил, что не знает, где именно сейчас находится А.Аваков.
"У меня рассмотрение ходатайства на 16 часов другого дела, а в 17 часов рассмотрение ходатайства САП в отношении Александра Авакова", - добавил судья.
Отметим, что в суде находится около 15 силовиков, которые принесли рюкзаки.
Напомним, Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова.
Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
Как сообщал УНН, суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00.