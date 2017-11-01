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Сина Авакова повинні доставити до зали суду на 17 годину - суддя

Сина Авакова повинні доставити до зали суду на 17 годину - суддя

Київ • УНН

 • 11662 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суддя Слом'янського райсуду міста Києва Віталій Українець повідомив, що Олександра Авакова мають доставити до зали суду на 17 годину, передає кореспондент УНН.

"Я сповістив конвойну службу, щоб його (Олександра Авакова - ред.) доставили до суду на 17 годину", - повідомив суддя.

Також він зазначив, що не знає, де саме зараз знаходиться О.Аваков.

"В мене розгляд клопотання на 16 годину іншої справи, а о 17 годині розгляд клопотання САП щодо Олександра Авакова", - додав суддя.

Зазначимо, що в суді перебувають близько 15 силовиків, які принесли рюкзаки.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова.

Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Як повідомляв УНН, суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова орієнтовно о 17:00.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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