Сина Авакова повинні доставити до зали суду на 17 годину - суддя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суддя Слом'янського райсуду міста Києва Віталій Українець повідомив, що Олександра Авакова мають доставити до зали суду на 17 годину, передає кореспондент УНН.
"Я сповістив конвойну службу, щоб його (Олександра Авакова - ред.) доставили до суду на 17 годину", - повідомив суддя.
Також він зазначив, що не знає, де саме зараз знаходиться О.Аваков.
"В мене розгляд клопотання на 16 годину іншої справи, а о 17 годині розгляд клопотання САП щодо Олександра Авакова", - додав суддя.
Зазначимо, що в суді перебувають близько 15 силовиків, які принесли рюкзаки.
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова.
Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Як повідомляв УНН, суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова орієнтовно о 17:00.