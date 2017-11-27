Сын нардепа Попова подозревается в совершении ограбления

"Он задержан за попытку ограбления", - отметил собеседник агентства, не уточнив одновременно подробностей.

В свою очередь народный депутат на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию и принес извинения за поступок своего сына.

"В мeне в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, в жизни общества, в моих родных, в моей лучшей команды. Слава Богу все живы, пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", - написал Попов.

Как сообщал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра мера пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля .