Син нардепа Попова підозрюється у скоєнні пограбування

“Його затримано за спробу пограбування”, — зазначив співрозмовник агентства, не уточнивши водночас подробиць.

У свою чергу народний депутат на своїй сторінці у Facebook підтвердив цю інформацію і приніс вибачення за вчинок свого сина.

“У мeне в сім’ї біда. Мій син 14-ти років попав у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню, не догледів, не попередив. Я прошу вибачення у потерпілих, у суспільства, у моїх рідних, у моєї найкращої команди. Слава Богу всі живі, пройде слідство, винні понесуть відповідальність без жодних виключень, нехай це стане уроком і сину, і мені”, — написав Попов.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.