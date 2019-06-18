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Сын Маркевича возглавил украинский футбольный клуб

Киев • УНН

 • 14391 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Клуб Первой лиги Украины по футболу "Агробизнес" назначил на должность главного тренера Остапа Маркевича, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Сын Маркевича возглавил украинский футбольный клуб

41-летний Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Богдановича Маркевича.

Он около трех лет работал тренером в академии ФК "Вильярреал" (Испания), в частности тренировал команду U-19. За это время молодой тренер имел возможность пройти стажировку и перенимать опыт в Испании в лучших европейских специалистов футбола.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности главного тренера команды Андрей Донец займет должность вице-президента ФК "Агробизнес".

Добавим, в сезоне 2018/2019 Первой лиги "Агробизнес" занял 13 место, однако сохранил прописку в переходных матчах с запорожским "Металлургом".

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