Сын Маркевича возглавил украинский футбольный клуб

41-летний Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Богдановича Маркевича.

Он около трех лет работал тренером в академии ФК "Вильярреал" (Испания), в частности тренировал команду U-19. За это время молодой тренер имел возможность пройти стажировку и перенимать опыт в Испании в лучших европейских специалистов футбола.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности главного тренера команды Андрей Донец займет должность вице-президента ФК "Агробизнес".

Добавим, в сезоне 2018/2019 Первой лиги "Агробизнес" занял 13 место, однако сохранил прописку в переходных матчах с запорожским "Металлургом".