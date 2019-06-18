Син Маркевича очолив український футбольний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Клуб Першої ліги України з футболу "Агробізнес" призначив на посаду головного тренера Остапа Маркевича, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
41-річний Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Богдановича Маркевича.
Він близько трьох років працював тренером у академії ФК "Вільяреал" (Іспанія), зокрема тренував команду U-19. За цей час молодий тренер мав змогу пройти стажування та переймати досвід в Іспанії у кращих європейських спеціалістів футболу.
Варто відзначити, що виконуючий обов’язки головного тренера команди Андрій Донець займе посаду віце-президента ФК "Агробізнес".
Додамо, у сезоні 2018/2019 Першої ліги "Агробізнес" посів 13 місце, проте зберіг прописку в перехідних матчах із запорізьким "Металургом".