Сын Каддафи намерен баллотироваться на выборах президента Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом египетской газете заявил представитель семьи Каддафи Басем аль-Хашими ас-Соуль, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года", - сказал он.
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По его словам, претендент на пост лидера страны собирается скоро обнародовать свою программу. В ней выражается надежда на то, что ООН поможет Ливии стать стабильным государством. Сейф аль-Ислам также считает, что нужно укреплять безопасность, при этом взаимодействуя со всеми ливийскими группами.
Ранее адвокат семьи Каддафи заявлял, что сын Каддафи занялся политикой - он стремится урегулировать ситуацию в стране.
Напомним, в Каире обеспокоены, что боевики "ИД" из Сирии и Ирака двинутся в Ливию, а затем в Египет.