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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 19537 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101322 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103248 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103485 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117964 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103708 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106106 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Сын Каддафи намерен баллотироваться на выборах президента Ливии

Сын Каддафи намерен баллотироваться на выборах президента Ливии

Киев  •  УНН

 • 10979 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны. Об этом египетской газете заявил представитель семьи Каддафи Басем аль-Хашими ас-Соуль, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Сейф аль-Ислам будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года", - сказал он.

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По его словам, претендент на пост лидера страны собирается скоро обнародовать свою программу. В ней выражается надежда на то, что ООН поможет Ливии стать стабильным государством. Сейф аль-Ислам также считает, что нужно укреплять безопасность, при этом взаимодействуя со всеми ливийскими группами.

Ранее адвокат семьи Каддафи заявлял, что сын Каддафи занялся политикой - он стремится урегулировать ситуацию в стране.

Напомним, в Каире обеспокоены, что боевики "ИД" из Сирии и Ирака двинутся в Ливию, а затем в Египет.

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