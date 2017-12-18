Син Каддафі збирається балотуватися на виборах президента Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі Сейф аль-Іслам збирається висунути свою кандидатуру на виборах президента країни. Про це єгипетській газеті заявив представник сім'ї Каддафі Басем аль-Хашимі ас-Соуль, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Сейф аль-Іслам буде балотуватися на майбутніх президентських виборах, які можуть відбутися у середині 2018 року", - сказав він.
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За його словами, претендент на посаду лідера країни збирається скоро оприлюднити свою програму. У ній висловлюється сподівання на те, що ООН допоможе Лівії стати стабільною державою. Сейф аль-Іслам також вважає, що потрібно зміцнювати безпеку, при цьому взаємодіючи з усіма лівійськими групами.
Раніше адвокат сім'ї Каддафі заявляв, що син Каддафі пішов у політику - він прагне врегулювати ситуацію в країні.
Нагадаємо, в Каїрі стурбовані, що бойовики "ІД" з Сирії та Іраку рушать до Лівії, а потім до Єгипту.