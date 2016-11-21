Семья погибла в результате пожара в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате пожара в доме в поселке Кохановка Одесской области погибла семья - женщина, мужчина и двое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Одесской области.
Сегодня, 21 ноября в 8:12 на пульт связи 10-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение, что в поселке Кохановка в частном жилом доме произошел пожар.
По словам местной жительницы, которая звонила спасателям, в доме должны быть женщина, мужчина и двое детей.
На месте происшествия спасатели установили, что в одной из комнат горит домашнее имущество на общей площади 10 кв. м. Проведя короткую разведку, пожарные нашли всех четырех жильцов дома без признаков жизни: мужчина 1986 г.р., женщина 1993 г.р. и двух их сыновей 2011 и 2013 г.р.
В 9:00 пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Сейчас на месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области.