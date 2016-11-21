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15 марта, 19:03 • 108514 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148128 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126499 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119816 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106550 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102281 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96333 просмотра

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Семья погибла в результате пожара в Одесской области

Семья погибла в результате пожара в Одесской области

Киев • УНН

 • 5438 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В результате пожара в доме в поселке Кохановка Одесской области погибла семья - женщина, мужчина и двое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Одесской области.

Сегодня, 21 ноября в 8:12 на пульт связи 10-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение, что в поселке Кохановка в частном жилом доме произошел пожар.

По словам местной жительницы, которая звонила спасателям, в доме должны быть женщина, мужчина и двое детей.

На месте происшествия спасатели установили, что в одной из комнат горит домашнее имущество на общей площади 10 кв. м. Проведя короткую разведку, пожарные нашли всех четырех жильцов дома без признаков жизни: мужчина 1986 г.р., женщина 1993 г.р. и двух их сыновей 2011 и 2013 г.р.

В 9:00 пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Сейчас на месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГосЧС Украины в Одесской области.

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