Сім’я загинула внаслідок пожежі на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок пожежі у будинку в селищі Коханівка Одеської області загинула сім'я - жінка, чоловік та двоє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області.
Сьогодні, 21 листопада о 8:12 на пульт зв’язку 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що в селищі Коханівка у приватному житловому будинку сталася пожежа.
За слвоами місцевої жительки, яка дзвонила до рятувальників, в будинку мали б бути жінка, чоловік і двоє дітей.
На місці події рятувальники встановили, що в одній із кімнат горить домашнє майно на загальній площі 10 кв. м. Провівши коротку розвідку, вогнеборці знайшли усіх чотирьох мешканців будинку без ознак життя: чоловіка 1986 р.н., жінку 1993 р.н. та двох їх синів 2011 й 2013 р.н.
О 9:00 пожежа була ліквідована. Попередня причина загорання — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Наразі на місці події працює мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС України в Одеській області.