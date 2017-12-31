Семья Авакова получила почти 2 млн долл. от продажи доли телеканала

“Как уже сообщали СМИ — телеканал Эспрессо ТВ больше не аффилирован ни с Арсением Яценюком, ни с моей семьей.

...Мы с Арсением приняли решение продать свои доли Эспрессо ТВ, чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться”, — написал Аваков.

Покупателем 70% доли, продолжил он, выступила американска компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине — ATMOSPHERE TNTERTAIMENT, INC.

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“Все это будет отражено в электронной декларации, которую я заполню по итогу года... За 40% долю канала по полностью прозрачному и „белому“ контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банке, моя супруга получила на счет в украинском банке 1 953 708 доллара США. С учетом выплат, обусловленных договором опциона, необходимостью выплатить налог (18%) и военный сбор (1,5%) — налоговые выплаты в бюджет составят около 9 млн 700 тыс. грн”, — отметил Аваков.