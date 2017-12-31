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Семья Авакова получила почти 2 млн долл. от продажи доли телеканала

Киев • УНН

 • 22111 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Семья министра внутренних дел Арсена Авакова получила более 1,9 млн дол. от продажи американской компании своей доли в телеканале Эспрессо ТВ. Об этом Аваков написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Семья Авакова получила почти 2 млн долл. от продажи доли телеканала

“Как уже сообщали СМИ — телеканал Эспрессо ТВ больше не аффилирован ни с Арсением Яценюком, ни с моей семьей.
...Мы с Арсением приняли решение продать свои доли Эспрессо ТВ, чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться”, — написал Аваков.

Покупателем 70% доли, продолжил он, выступила американска компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине — ATMOSPHERE TNTERTAIMENT, INC.

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“Все это будет отражено в электронной декларации, которую я заполню по итогу года... За 40% долю канала по полностью прозрачному и „белому“ контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банке, моя супруга получила на счет в украинском банке 1 953 708 доллара США. С учетом выплат, обусловленных договором опциона, необходимостью выплатить налог (18%) и военный сбор (1,5%) — налоговые выплаты в бюджет составят около 9 млн 700 тыс. грн”, — отметил Аваков.

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