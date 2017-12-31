Сім'я Авакова отримала майже 2 млн дол. від продажу частки телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова отримала більш 1,9 млн дол. від продажу американській компанії своєї частки в телеканалі Еспрессо ТВ. Про це Аваков написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Як уже повідомляли ЗМІ - телеканал Еспрессо ТВ більше не афілійований ні з Арсенієм Яценюком, ні з моєю родиною.
... Ми з Арсенієм прийняли рішення продати свої частки Еспрессо ТВ, щоб ніхто не спекулював на політичній ангажованості каналу, щоб канал міг розвиватися", - написав Аваков.
Покупцем 70% частки, продовжив він, виступила американська компанія зі штату Нью-Йорк, зацікавлена в медіабізнесі в Україні - ATMOSPHERE TNTERTAIMENT, INC.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд повернув Авакову-молодшому закордонний паспорт і зняв електронний браслет
"Все це буде відображено в електронній декларації, яку я заповню за підсумком року ... За 40% частку каналу за повністю прозорим і "білим" контрактом, який пройшов комплайнс в американському і українському банку, моя дружина отримала на рахунок в українському банку 1 953 708 дол. США. З урахуванням виплат, обумовлених договором опціону, необхідністю виплатити податок (18%) і військовий збір (1,5%) - податкові виплати до бюджету становитимуть близько 9 млн 700 тис. грн ", - зазначив Аваков.