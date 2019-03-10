Семья американского школьника предъявит CNN иск на 250 млн долларов за клевету и травлю
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Родители американского школьника Николаса Сэндмана предъявят телекомпании CNN иск на сумму более 250 млн долларов за клевету и травлю. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Лин Вуд в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в субботу, передает УНН.
Как отметил адвокат, сотрудники CNN устроили Сэндман травля за якобы причастность к издевательствам над представителем коренных народов Америки, не проверив факты.
“Если потратить время и изучить контекст случившегося в тот день, то становится совершенно ясно, что Николас Сэндман не сделал ничего плохого. Однако на CNN не смогли устоять перед соблазном выделить (из толпы) молодого парня в шапке с надписью Make America Great Again ( „Сделаем Америку снова большой“) и устроить ему травлю”, — пояснил Вуд.
“Ребята с CNN (в тот день)... с семи часов утра и снова и снова распространяли в Twitter минутный пропагандистский сюжет. Это продолжалось минимум двое суток”, — отметил адвокат. Он напомнил, что ранее родные и близкие ученика католической школы в Ковингтоне (штат Кентукки) предъявили иск также на 250 млн долларов газете The Washington Post, обвинив ее в клевете.
Газета The Washington Post в январе опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки Нэт Филлипс вступил в противостояние с группой молодых людей из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again — слоганом, использованным Трампом во время его предвыборной кампании . Филлипс сообщал, что, когда он приблизился к школьникам, среди которых был и Сэндман, они начали насмехаться над ним и другими представителями коренных народов Америки.
Как сообщал УНН, депутаты предлагают ввести штрафы за травли на работе.