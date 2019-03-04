Депутати пропонують ввести штрафи за цькування на роботі

Ініціаторами законопроекту виступили дев'ятеро народних депутатів, серед яких - голова підкомітету з питань економічного, секторального співробітництва та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС комітету ВР з питань європейської інтеграції Оксана Білозір та перший заступник голови комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський.

Метою та завданням законопроекту є захист учасників трудових відносин від різних форм мобінгу і встановлення адміністративної відповідальності за такі дії.

Зокрема пропонується визначити мобінг (від англ. to mob – нападати, труїти) як психологічне, фізичне, економічне насильство, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника, з метою приниження його людської гідності, створення стосовно нього напруженої, ворожої атмосфери та примушування до зміни місця роботи.

Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити статтею, про те, що мобінг тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста (від 850 грн до 1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

За цькування, вчинене групою осіб, або якщо воно призвело до шкоди здоров’ю, а також за цькування працівників власником підприємства, чи уповноваженою ним особою пропонується встановити штраф у розмірі від ста до двохсот НМДГ (3400 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Наразі, законопроект перебуває на розгляді в профільних комітетах парламенту.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні вступив у силу закон про протидію булінгу.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні винесли перше рішення у справі про булінг.