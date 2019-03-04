Депутаты предлагают ввести штрафы за травлю на работе

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КИЕВ. 4 марта. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия моббингу" (№10118). Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады, передает УНН.

Инициаторами законопроекта выступили девять народных депутатов, среди которых - председатель подкомитета по вопросам экономического, секторального сотрудничества и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС комитета ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Билозир и первый заместитель председателя комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский.

Целью и задачей законопроекта является защита участников трудовых отношений от различных форм моббинга и установления административной ответственности за такие действия.

В частности, предлагается определить моббинг (от англ. to mob - нападать, травить) как психологическое, физическое, экономическое насилие, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении работника, с целью унижения его человеческого достоинства, создания в отношении него напряженной, враждебной атмосферы и принуждения к смене места работы.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей, о том, что моббинг влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста (от 850 грн до 1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

За травлю, совершенную группой лиц, или если она привела к вреду здоровью, а также за травлю работников владельцем предприятия или уполномоченным им лицом предлагается установить штраф в размере от ста до двухсот НМДГ (3400 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в профильных комитетах парламента.

Ранее УНН сообщал, что в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Напомним, что недавно в Украине вынесли первое решение по делу о буллинге.

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