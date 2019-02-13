В Україні винесли перше рішення у справі про булінг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Першим у справі про булінг після ухвалення в Україні відповідного закону стало рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який зобов'язав батьків винної особи сплатити штраф за цькування. Про це повідомила заступник міністра юстиції Іванна Смачило, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
"За результатами судового слухання було встановлено факт булінгу із застосуванням засобів електронних комунікацій. Підлітка визнано винним у цькуванні однолітка, а на його батьків накладено штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн", – зазначила Смачило.
Вона зауважила, що цей випадок засвідчує – закон щодо протидії булінгу, прийнятий Верховною Радою 18 грудня 2018 року, вже працює.
"З 19 січня цей закон вступив у силу. Не пройшло й місяця, як ми бачимо результат його дії", - вказала заступник міністра юстиції.
Закон встановлює систему штрафів за цькування. Вчинення булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.
У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.