В Україні винесли перше рішення у справі про булінг

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Першим у справі про булінг після ухвалення в Україні відповідного закону стало рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який зобов'язав батьків винної особи сплатити штраф за цькування. Про це повідомила заступник міністра юстиції Іванна Смачило, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.