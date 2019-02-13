В Украине вынесли первое решение по делу о буллинге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Первым по делу о буллинге после принятия в Украине соответствующего закона стало решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который обязал родителей виновного лица уплатить штраф за травлю. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Иванна Смачило, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"По результатам судебного слушания был установлен факт буллинга с применением средств электронных коммуникаций. Подростка признали виновным в травле сверстника, а на его родителей наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн", - отметила Смачило.
Она добавила, что этот случай свидетельствует - закон о противодействии буллинге, принятый Верховной Радой 18 декабря 2018-го, уже работает.
"С 19 января этот закон вступил в силу. Не прошло и месяца, как мы видим результат его действия", - указала заместитель министра юстиции.
Закон устанавливает систему штрафов за травлю. Совершение буллинга несовершеннолетнего или малолетнего лица будет наказываться штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами от 20 до 40 часов. Издевательства, совершенные повторно в течение года после или группой лиц будут караться штрафом в размере от 1700 до 3400 грн или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.
В случае травли несовершеннолетними от 14 до 16 лет, будут отвечать его родители или лица, их заменяющие. К ним будут применять наказание в виде штрафа от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.