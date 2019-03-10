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Сім'я американського школяра пред'явить CNN позов на 250 млн доларів за наклеп і цькування

Сім'я американського школяра пред'явить CNN позов на 250 млн доларів за наклеп і цькування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Батьки американського школяра Ніколаса Сендмана пред’являть телекомпанії CNN позов на суму понад 250 млн доларів за наклеп і цькування. Про це повідомив адвокат потерпілого Лін Вуд в інтерв’ю телеканалу Fox News, фрагмент якого був опублікований в суботу, передає УНН.

Як зазначив адвокат, співробітники CNN влаштували Сендману цькування за нібито причетність до знущань над представником корінних народів Америки, не перевіривши факти.

“Якщо витратити час і вивчити контекст того, що сталося в той день, то стає абсолютно ясно, що Ніколас Сендман не вчинив нічого поганого. Однак на CNN не змогли встояти перед спокусою виділити (з натовпу) молодого хлопця в шапці з написом Make America Great Again („Зробимо Америку знову великої“) і влаштувати йому травлю”, — пояснив Вуд.

“Хлопці з CNN (в той день)... з сьомої години ранку і знову і знову поширювали в Twitter хвилинний пропагандистський сюжет. Це тривало мінімум дві доби”, — зазначив адвокат. Він нагадав, що раніше рідні і близькі учня католицької школи в Ковінгтоні (штат Кентуккі) пред’явили позов також на 250 млн доларів газеті The Washington Post, звинувативши її в наклепі.

Газета The Washington Post у січні опублікувала матеріал, в якому розповідалося про те, як представник корінних народів Америки Нетан Філліпс вступив у протистояння з групою молодих людей зі школи Ковінгтона в кепках з написом Make America Great Again — слоганом, використаним Трампом під час його передвиборної кампанії . Філліпс повідомляв, що, коли він наблизився до школярів, серед яких був і Сендман, вони почали насміхатися над ним та іншими представниками корінних народів Америки.

Як повідомляв УНН, депутати пропонують ввести штрафи за цькування на роботі.

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