Семейный бизнес Рыбалки накручивает цены на свои снэки для оккупированных территорий

Как известно, снэковая корпорация S.Group принадлежит семье нардепа от “Радикальной партии” Сергея Рыбалки.

Также известно, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.

Примечательно, что жители подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий покупают снэки семьи Рыбалки дороже, чем жители столицы Украины.

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К примеру, для жителей Харцызска упаковка арахиса ТМ "Козацька розвага" весом 30 г обойдется в чуть больше, чем 15 рублей (примерно 7 грн - ред.), для жителей Макеевки - 13-15 рублей (примерно 6-7 грн - ред.), для жителей Донецка - 14 рублей (около 7 грн - ред.)

В то же время в столице, в супермаркетах "МЕТРО", упаковка арахиса ТМ "Козацька слава" весом 30 г стоит чуть больше 5 грн.

Также в торговых точках оккупированного Крыма стоимость снэков Рыбалки выше, чем в Киеве.

К примеру, для жителей Алупки упаковка арахиса ТМ "Козацька розвага" весом 50 г обойдется почти в 40 рублей (почти 20 грн - ред.).

В то же время, в столичных супермаркетах "МЕТРО" упаковка арахиса ТМ "Козацька слава" весом 50 г стоит чуть больше 9 грн.

Напомним, как сообщал УНН, СБУ расследует уголовное производство по факту финансирования терроризма в отношении служебных лиц снэковой корпорации S.Group. Два менеджера компании арестованы. Их подозревают в организации торговли снэками с оккупированными территориями. Следствие, в частности, утверждает, что компания Рыбалки платила "таможенные платежи" в бюджет "ЛНР" и "ДНР".

Самого Рыбалку на фоне резонанса по поводу уголовного дела Верховная Рада Украины уволила с должности главы финансового комитета. Некоторые политологи прогнозируют, что "радикала" в ближайшее время могут лишить мандата.