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Семейный бизнес Рыбалки накручивает цены на свои снэки для оккупированных территорий

Семейный бизнес Рыбалки накручивает цены на свои снэки для оккупированных территорий

Киев  •  УНН

 • 12940 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В торговых точках на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях продукция снэковой корпорации S.Group стоит дороже, чем на подконтрольных Украине территориях, передает УНН.

Как известно, снэковая корпорация S.Group принадлежит семье нардепа от “Радикальной партии” Сергея Рыбалки.

Также известно, что факты (фото товаров и чеки) продажи снеков S.Group в Крыму и оккупированном Донецке впервые были зафиксированы журналистами еще в конце 2016 года.

Примечательно, что жители подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий покупают снэки семьи Рыбалки дороже, чем жители столицы Украины.

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К примеру, для жителей Харцызска упаковка арахиса ТМ "Козацька розвага" весом 30 г обойдется в чуть больше, чем 15 рублей (примерно 7 грн - ред.), для жителей Макеевки - 13-15 рублей (примерно 6-7 грн - ред.), для жителей Донецка - 14 рублей (около 7 грн - ред.)

В то же время в столице, в супермаркетах "МЕТРО", упаковка арахиса ТМ "Козацька слава" весом 30 г стоит чуть больше 5 грн.

Также в торговых точках оккупированного Крыма стоимость снэков Рыбалки выше, чем в Киеве.

К примеру, для жителей Алупки упаковка арахиса ТМ "Козацька розвага" весом 50 г обойдется почти в 40 рублей (почти 20 грн - ред.).

В то же время, в столичных супермаркетах "МЕТРО" упаковка арахиса ТМ "Козацька слава" весом 50 г стоит чуть больше 9 грн.

Напомним, как сообщал УНН, СБУ расследует уголовное производство по факту финансирования терроризма в отношении служебных лиц снэковой корпорации S.Group. Два менеджера компании арестованы. Их подозревают в организации торговли снэками с оккупированными территориями. Следствие, в частности, утверждает, что компания Рыбалки платила "таможенные платежи" в бюджет "ЛНР" и "ДНР".

Самого Рыбалку на фоне резонанса по поводу уголовного дела Верховная Рада Украины уволила с должности главы финансового комитета. Некоторые политологи прогнозируют, что "радикала" в ближайшее время могут лишить мандата.

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