Сімейний бізнес Рибалки накручує ціни на свої снеки для окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У торгових точках на підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територіях продукція снекової корпорації S.Group коштує дорожче, ніж на підконтрольних Україні територіях, передає УНН.
Як відомо, снекова корпорація S.Group належить родині нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки.
Також відомо, що факти (фото товарів і чеки) продажу снеків S.Group у Криму і окупованому Донецьку вперше були зафіксовані журналістами ще в кінці 2016 року.
Примітно, що жителі підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територій купують снеки сім'ї Рибалки дорожче, ніж жителі столиці України.
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Наприклад, для жителів Харцизька упаковка арахісу ТМ "Козацька розвага" вагою 30 г обійдеться в трохи більше, ніж 15 рублів (приблизно 7 грн - ред.), для жителів Макіївки - 13-15 рублів (приблизно 6-7 грн - ред.), для жителів Донецька - 14 рублів (близько 7 грн - ред.)
У той же час в столиці, в супермаркетах "МЕТРО", упаковка арахісу ТМ "Козацька слава" вагою 30 г коштує трохи більше 5 грн.
Також у торгових точках окупованого Криму вартість снеків Рибалки вища, ніж у Києві.
Наприклад, для жителів Алупки упаковка арахісу ТМ "Козацька розвага" вагою 50 г обійдеться майже в 40 рублів (майже 20 грн - ред.).
У той же час, у столичних супермаркетах "МЕТРО" упаковка арахісу ТМ "Козацька слава" вагою 50 г коштує трохи більше 9 грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму щодо службових осіб снекової корпорації S.Group. Два менеджери компанії арештовані. Їх підозрюють в організації торгівлі снеками з окупованими територіями. Слідство, зокрема, стверджує, що компанія Рибалки платила "митні платежі" в бюджет "ЛНР" і "ДНР".
Самого Рибалку на тлі резонансу з приводу кримінального провадження Верховна Рада України звільнила з посади голови фінансового комітету. Деякі політологи прогнозують, що "радикала" найближчим часом можуть позбавити мандата.