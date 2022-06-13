Семьдесят афганских пар поженились на массовой свадьбе в Кабуле

ukru
19:03 • 11641 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 62403 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100211 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 77785 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55397 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74541 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 67497 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105946 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119670 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126278 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 74738 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 54914 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 25075 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 31099 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 43982 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105946 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 107067 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246954 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276624 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213338 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 74738 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119670 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106124 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123737 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126040 просмотра
Актуальное
Семьдесят афганских пар поженились на массовой свадьбе в Кабуле

Семьдесят афганских пар поженились на массовой свадьбе в Кабуле

Киев • УНН

 • 469168 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Десятки афганских женщин поженились во время массовой свадьбы в Кабуле, на церемонии, где присутствовали сотни гостей и вооруженные боевики Талибана. Об этом УНН пишет со ссылкой AFP.

Детали

Брак – дорогое дело в глубоко бедном Афганистане, традиционно связанное с огромным приданым, дорогими подарками и роскошными вечеринками.

Церемония бракосочетания 70 пар была одной из самых больших за последнее время в Афганистане, который сейчас находится в состоянии экономического кризиса после возвращения к власти талибов.

Однако торжества были резко омрачены жесткими ограничениями, наложенными талибами на жизнь.

До того, как они захватили власть в августе, свадьбы были буйно красочными, отмеченными пением, танцами и некоторой степенью общения между мужчинами и женщинами в глубоко консервативной стране.

Во время церемонии невест держали отдельно в течение всей церемонии.

Гостей противоположного пола разделяли около дюжины бойцов Талибана, которые патрулировали с оружием, а единственным развлечением были декламации стихов и выступления благотворительных организаторов мероприятия.

Для каждой пары был приготовлен красно-белый свадебный торт, но его поставили перед мужчинами, одетыми в традиционный белый шальвар-камиз.

Мероприятие закончилось тем, что женихи, каждый с пластиковым бейджем, забрали своих невест и уехали с места встречи на автомобилях, украшенных цветами и лентами.

Бронирование одного дня в свадебном зале Кабула стоит от 10 000 до 20 000 долларов.

Дополнение

Во время первого режима между 1996 и 2001 годами талибы запретили пышные свадебные церемонии.

Вернувшись к власти после поспешного ухода США, исламисты запретили музыкальные развлечения.

Между тем они также ввели ограничения в отношении женщин, изолируя их от мужчин и сводя на нет незначительные достижения, достигнутые ими за последние два десятилетия.

В мае женщинам приказали оставаться дома подольше и полностью прикрывать себя, если им нужно выйти на публику.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы