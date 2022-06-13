Семьдесят афганских пар поженились на массовой свадьбе в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Десятки афганских женщин поженились во время массовой свадьбы в Кабуле, на церемонии, где присутствовали сотни гостей и вооруженные боевики Талибана. Об этом УНН пишет со ссылкой AFP.
Детали
Брак – дорогое дело в глубоко бедном Афганистане, традиционно связанное с огромным приданым, дорогими подарками и роскошными вечеринками.
Церемония бракосочетания 70 пар была одной из самых больших за последнее время в Афганистане, который сейчас находится в состоянии экономического кризиса после возвращения к власти талибов.
Однако торжества были резко омрачены жесткими ограничениями, наложенными талибами на жизнь.
До того, как они захватили власть в августе, свадьбы были буйно красочными, отмеченными пением, танцами и некоторой степенью общения между мужчинами и женщинами в глубоко консервативной стране.
Во время церемонии невест держали отдельно в течение всей церемонии.
Гостей противоположного пола разделяли около дюжины бойцов Талибана, которые патрулировали с оружием, а единственным развлечением были декламации стихов и выступления благотворительных организаторов мероприятия.
Для каждой пары был приготовлен красно-белый свадебный торт, но его поставили перед мужчинами, одетыми в традиционный белый шальвар-камиз.
Мероприятие закончилось тем, что женихи, каждый с пластиковым бейджем, забрали своих невест и уехали с места встречи на автомобилях, украшенных цветами и лентами.
Бронирование одного дня в свадебном зале Кабула стоит от 10 000 до 20 000 долларов.
Дополнение
Во время первого режима между 1996 и 2001 годами талибы запретили пышные свадебные церемонии.
Вернувшись к власти после поспешного ухода США, исламисты запретили музыкальные развлечения.
Между тем они также ввели ограничения в отношении женщин, изолируя их от мужчин и сводя на нет незначительные достижения, достигнутые ими за последние два десятилетия.
В мае женщинам приказали оставаться дома подольше и полностью прикрывать себя, если им нужно выйти на публику.