Сімдесят афганських пар одружилися на масовому весіллі в Кабулі

Деталі

Шлюб - дорога справа в глибоко бідному Афганістані, традиційно пов'язана з величезним посагом, дорогими подарунками та розкішними вечірками.

Церемонія одруження 70 пар була однією з найбільших за останній час в Афганістані, який зараз перебуває в стані економічної кризи після повернення до влади талібів.

Проте урочистості були різко затьмарені жорсткими обмеженнями, накладеними талібами на життя.

До того, як вони захопили владу у серпні, весілля були буйно барвистими, відзначеними співами, танцями та деяким ступенем спілкування між чоловіками та жінками у глибоко консервативній країні.

Під час церемонії, наречених тримали окремо протягом усієї церемонії.

Гостей протилежної статі розділяли близько дюжини бійців Талібану, які патрулювали зі зброєю, а єдиною розвагою були декламації віршів та виступи благодійних організаторів заходу.

Для кожної пари був приготовлений червоно-білий весільний торт, але його поставили перед чоловіками, одягненими в традиційний білий шальвар-каміз.

Захід закінчився тим, що чоловіки, кожен із пластиковим бейджем, забрали своїх наречених та поїхали з місця зустрічі на автомобілях, прикрашених квітами та стрічками.

Бронювання одного дня у весільному залі Кабула коштує від 10 000 до 20 000 доларів.

Доповнення

Під час свого першого режиму між 1996 та 2001 роками таліби заборонили пишні весільні церемонії.

Повернувшись до влади після поспішного відходу США, ісламісти заборонили музичні розваги.

Тим часом вони також ввели обмеження щодо жінок, ізолюючи їх від чоловіків і зводячи нанівець незначні досягнення, досягнуті ними за останні два десятиліття.

У травні жінкам наказали залишатися вдома якнайдовше і повністю прикривати себе, якщо їм потрібно вийти на публіку.