Сімдесят афганських пар одружилися на масовому весіллі в Кабулі

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27675 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72436 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115502 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 167139 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165112 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167207 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145660 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114630 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107831 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304159 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 117971 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 87768 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 174642 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 74828 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63030 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 174660 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304161 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566339 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510542 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32271 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 87768 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 117971 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141786 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155387 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Сімдесят афганських пар одружилися на масовому весіллі в Кабулі

Сімдесят афганських пар одружилися на масовому весіллі в Кабулі

Київ • УНН

 • 469173 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Десятки афганських жінок одружилися під час масового весілля в Кабулі, на церемонії, на якій були присутні сотні гостей та озброєні бойовики Талібану. Про це УНН пише з посиланням AFP.

Деталі

Шлюб - дорога справа в глибоко бідному Афганістані, традиційно пов'язана з величезним посагом, дорогими подарунками та розкішними вечірками.

Церемонія одруження 70 пар була однією з найбільших за останній час в Афганістані, який зараз перебуває в стані економічної кризи після повернення до влади талібів.

Проте урочистості були різко затьмарені жорсткими обмеженнями, накладеними талібами на життя.

До того, як вони захопили владу у серпні, весілля були буйно барвистими, відзначеними співами, танцями та деяким ступенем спілкування між чоловіками та жінками у глибоко консервативній країні.

Під час церемонії, наречених тримали окремо протягом усієї церемонії.

Гостей протилежної статі розділяли близько дюжини бійців Талібану, які патрулювали зі зброєю, а єдиною розвагою були декламації віршів та виступи благодійних організаторів заходу.

Для кожної пари був приготовлений червоно-білий весільний торт, але його поставили перед чоловіками, одягненими в традиційний білий шальвар-каміз.

Захід закінчився тим, що чоловіки, кожен із пластиковим бейджем, забрали своїх наречених та поїхали з місця зустрічі на автомобілях, прикрашених квітами та стрічками.

Бронювання одного дня у весільному залі Кабула коштує від 10 000 до 20 000 доларів.

Доповнення

Під час свого першого режиму між 1996 та 2001 роками таліби заборонили пишні весільні церемонії.

Повернувшись до влади після поспішного відходу США, ісламісти заборонили музичні розваги.

Тим часом вони також ввели обмеження щодо жінок, ізолюючи їх від чоловіків і зводячи нанівець незначні досягнення, досягнуті ними за останні два десятиліття.

У травні жінкам наказали залишатися вдома якнайдовше і повністю прикривати себе, якщо їм потрібно вийти на публіку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27