Семь тонн фальсифицированного спирта в сутки подпольно изготовляли в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По надлежащего процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 следственным управлением финансовых расследований ГНИ в Днепровском районе ГУ ГФС в г.. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ разоблачена и прекращена деятельность нелегального производства алкогольной продукции, которая действовала на территории Сквирского района Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В ходе обысков нелегалов было обнаружено и изъято оборудование для изготовлении недоброкачественного сырья (спирта) и жидкость с характерным запахом спирта общим объемом примерно 15 000 литров.
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"Нелегальное производство организовали жители г.Киева и Киевской области. Указанные лица сбывали незаконно изготовленное сырье другим лицам для дальнейшего изготовления и реализации контрафактной алкогольной продукции.
По предварительной информации подпольный завод ежедневно производил до 7 тонн фальсифицированного спирта", - говорится в сообщении.
В настоящее время по делу назначены судебно-химическую экспертизу.
Как сообщал УНН, во время нынешнего форума в Давосе, нелегальный алкоголь был признан глобальной угрозой.
В общем, в Украине за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкогольных напитков только за прошлый год - вырос минимум в 8 раз.