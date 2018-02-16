Семь тонн фальсифицированного спирта в сутки подпольно изготовляли в Киевской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68305 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84088 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86791 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108978 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100890 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104775 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111733 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Семь тонн фальсифицированного спирта в сутки подпольно изготовляли в Киевской области

Семь тонн фальсифицированного спирта в сутки подпольно изготовляли в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 6627 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. По надлежащего процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 следственным управлением финансовых расследований ГНИ в Днепровском районе ГУ ГФС в г.. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ разоблачена и прекращена деятельность нелегального производства алкогольной продукции, которая действовала на территории Сквирского района Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе обысков нелегалов было обнаружено и изъято оборудование для изготовлении недоброкачественного сырья (спирта) и жидкость с характерным запахом спирта общим объемом примерно 15 000 литров.

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"Нелегальное производство организовали жители г.Киева и Киевской области. Указанные лица сбывали незаконно изготовленное сырье другим лицам для дальнейшего изготовления и реализации контрафактной алкогольной продукции.

По предварительной информации подпольный завод ежедневно производил до 7 тонн фальсифицированного спирта", - говорится в сообщении.

В настоящее время по делу назначены судебно-химическую экспертизу.

Как сообщал УНН, во время нынешнего форума в Давосе, нелегальный алкоголь был признан глобальной угрозой.

В общем, в Украине за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкогольных напитков только за прошлый год - вырос минимум в 8 раз.

Украинские Национальные Новости

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