Сім тонн фальсифікованого спирту на добу підпільно виготовляли на Київщині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. За належного процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ викрито та припинено діяльність нелегального виробництва алкогольної продукції, що діяло на території Сквирського району Київської області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури м.Києва.

У ході обшуків нелегалів було виявлено та вилучено обладнання для виготовленні недоброякісної сировини (спирту) та рідину з характерним запахом спирту загальним об’ємом приблизно 15 000 літрів.

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“Нелегальне виробництво організували мешканці м. Києва та Київської області. Зазначені особи збували незаконно виготовлену сировину іншим особам для подальшого виготовлення та реалізації контрафактної алкогольної продукції.

За попередньою інформацією підпільний завод щодня виготовляв до 7 тонн фальсифікованого спирту”, — йдеться у повідомленні.

На даний час у справі призначено судово-хімічну експертизу.

Як повідомляв УНН, під час цьогорічного форуму у Давосі, нелегальний алкоголь було визнано глобальною загрозою.

Загалом, в Україні, за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося в півтора рази, а тіньовий ринок алкогольних напоїв тільки за минулий рік — виріс мінімум у 8 разів.

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