Семь ОТО получили в собственность земли сельхозназначения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Первые семь объединенных территориальных общин получили в собственность земли сельскохозяйственного назначения, передает УНН со ссылкой на сообщение Госгеокадастра.
“Кабинет Министров Украины в рамках углубления децентрализации передал землю сельхозназначения за пределами населенных пунктов первым семи объединенным территориальным общинам”, — говорится в сообщении.
Земельные участки общей площадью 7 810,93 га в коммунальную собственность получили:
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- Городищенская сельская ОТО Луцкого района Волынской области (926,48 га);
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- Гирсивская сельская ОТО и Приазовская поселковая ОТОПриазовского района Запорожской области (798,48 га и 705,16 га соответственно);
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- Смирновская сельская ОТО Бильмацкого района Запорожской области (1 568,74 га);
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- Помичнянский городская ОТО Добровеличкивского района Кировоградской области (70,57 га);
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- Оболонская сельская ОТО Семеновского района Полтавской области (2 950,42 га);
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- Наталинска сельская ОТО Красноградского района Харьковской области (791,08 га).
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Комментируя процесс, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что реформа децентрализации началась ровно 4 года назад. В течение этого времени процесс стал необратимым, передача финансовых и административных полномочий закреплена законодательно.
Как уточнил он, процесс передачи земель должен завершиться до конца текущего года.
Напомним, 99% общин заключили с главными управлениями Госгеокадастра в своих областях меморандумы о сотрудничестве при осуществлении мероприятий по передаче сельхозземель из государственной собственности в коммунальную.