Семь ОТО получили в собственность земли сельхозназначения

“Кабинет Министров Украины в рамках углубления децентрализации передал землю сельхозназначения за пределами населенных пунктов первым семи объединенным территориальным общинам”, — говорится в сообщении.

Земельные участки общей площадью 7 810,93 га в коммунальную собственность получили:



Городищенская сельская ОТО Луцкого района Волынской области (926,48 га);



Гирсивская сельская ОТО и Приазовская поселковая ОТОПриазовского района Запорожской области (798,48 га и 705,16 га соответственно);



Смирновская сельская ОТО Бильмацкого района Запорожской области (1 568,74 га);



Помичнянский городская ОТО Добровеличкивского района Кировоградской области (70,57 га);



Оболонская сельская ОТО Семеновского района Полтавской области (2 950,42 га);



Наталинска сельская ОТО Красноградского района Харьковской области (791,08 га).



Комментируя процесс, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что реформа децентрализации началась ровно 4 года назад. В течение этого времени процесс стал необратимым, передача финансовых и административных полномочий закреплена законодательно.

Как уточнил он, процесс передачи земель должен завершиться до конца текущего года.

Напомним, 99% общин заключили с главными управлениями Госгеокадастра в своих областях меморандумы о сотрудничестве при осуществлении мероприятий по передаче сельхозземель из государственной собственности в коммунальную.